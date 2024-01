Κέιτ Μίντλετον: Ειδικός κατακεραυνώνει Χάρι και Μέγκαν για τη στάση τους – «Έχουν έλλειψη αυτογνωσίας»

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηρίστηκαν «ανίσχυροι και μισητοί» από μία αναλύτρια που ειδικεύεται στη βασιλική οικογένεια, καθώς εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα μιας ταινίας ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έκαναν μια εμφάνιση – έκπληξη στην πρεμιέρα του Bob Marley: One Love στην Τζαμάικα το βράδυ της Τρίτης. Ωστόσο, η βασιλική αναλύτρια και παρουσιάστρια του podcast To Di For Daily, Kinsey Schofield, πιστεύει ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι «δεν έχουν αυτογνωσία».

Είπε: «Όταν πρόκειται για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας και του βασιλιά Καρόλου, προφανώς ο Χάρι και η Μέγκαν δείχνουν έλλειψη αυτογνωσίας, με την εμφάνισή τους και τις φωτογραφίες τους στο κόκκινο χαλί. Και ούτε καν σε ένα λαμπερό κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, όπως το The Color Purple της καλής τους φίλης Oprah, στο οποίο, σχεδόν θα μπορούσα να εγγυηθώ ότι είχαν προσκληθεί».

«Το να εμφανίζονται σε κόκκινα χαλιά ενώ η οικογένειά τους αντιμετωπίζει μία κρίση, με θέματα υγείας, φαίνεται σκληρό και απεχθές, αλλά δεν έχω δει ποτέ δύο άτομα που γκρινιάζουν για την αγάπη, να συμπεριφέρονται με τόσο υποκριτικό τρόπο».

«Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να δημιουργήσουν το ντοκιμαντέρ του Netflix. Αντικείμενο θα ήταν η ερωτική τους ιστορία, ωστόσο τον περισσότερο χρόνο τον αφιέρωσαν επικρίνοντας και τις δύο οικογένειές τους».

Η Schofield αναρωτήθηκε επίσης αν η εμφάνισή τους υποδηλώνει το γεγονός ότι το συμβόλαιό τους με το Netflix πλησιάζει στο τέλος του. «Αναρωτιέμαι αν οι φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Paramount Pictures σημαίνουν ότι το μέλλον τους στο Netflix είναι αβέβαιο. Δεν έχουν περπατήσει σε κανένα κόκκινο χαλί του Netflix για να προωθήσουν κανένα από τα άλλα έργα της πλατφόρμας. Μια πλατφόρμα ροής που τους έχει πληρώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Το συμβόλαιό τους αναμένεται να λήξει στις αρχές του 2025».

Η Kinsey πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι το ζευγάρι έχει πάρει τις καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά την καριέρα τους τον τελευταίο καιρό. «Συχνά αναρωτιέμαι ποιος τους καθοδηγηθεί γιατί κάθε φορά που τους βλέπουμε, κάνουν πιο φθηνό το δικό τους brand», είπε. «Selfies με fake Γερμανούς πρίγκιπες, twerking σε συναυλίες της Beyonce, κλήσεις από YouTubers που προσποιούνται την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είχαν την ευκαιρία να είναι τόσο υπέροχοι. Αυτό που βλέπουμε μάρτυρες δεν είναι η ζωή που υποσχέθηκαν μετά την αποχώρησής τους από το παλάτι».