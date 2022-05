Julia Fox: Η πρώην του Kanye West πήγε για ψώνια με τα εσώρουχα – Χαμός στο Twitter

Για ψώνια με τα εσώρουχα πήγε η Julia Fox και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από τους χρήστες στα social media

Η πρώην του Kanye West, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή από το… μηνιαίο ειδύλλιο με τον ράπερ, επέλεξε ένα σετ εσωρούχων, ένα σακάκι, και μπότες μέχρι το γόνατο για να πάει στο σούπερ μάρκετ, όλα διά χειρός Alexander Wang και της συλλογής που θα βγει στην κυκλοφορία στις 13 Ιουλίου.

Αποτέλεσμα ήταν οι… αποκαλυπτικές φωτογραφίες της να γίνουν viral στο twitter με τους χρήστες να ξεσπαθώνουν και κάποιους να τη χλευάζουν. Αν εγώ πήγαινα ντυμένη έτσι για ψώνια θα με πετούσαν έξω, έγραψε χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος σχολίασε: “Πιστεύω ότι εμφανίστηκε έτσι επειδή είχαμε να ασχοληθούμε μαζί της από το πάρτι του Vanity Fair”. Υπενθυμίζεται ότι τότε έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση, ενώ κρατούσε μία τσάντα-φάκελο από αληθινά μαλλιά.

she resurfaces miss #JuliaFox i think she did this just because we haven’t heard from her since #VanityFair pic.twitter.com/uRg6RR732i — Onika West (@onika_kimberly_) May 17, 2022

If I went grocery shopping in this I’m pretty sure they’d throw me out. #JuliaFox pic.twitter.com/egubnXsx9E — Lisa Tant (@LisaTant) May 17, 2022

Oh sure, when Julia Fox goes grocery shopping in her underwear, she’s a fashion icon. But when I do it, I’m “no longer welcome in Whole Foods” https://t.co/Js2zmvSCLG — David Gardner (@byDavidGardner) May 16, 2022

she resurfaces miss #JuliaFox i think she did this just because we haven’t heard from her since #VanityFair pic.twitter.com/uRg6RR732i — Onika West (@onika_kimberly_) May 17, 2022

Σε άλλα νέα της ημέρα, η #JuliaFox πήγε στο #supermarket με τα εσώρουχα! pic.twitter.com/AAtPIpCLef — Lord Christos Kazantzoglou (@CKazantzoglou) May 17, 2022

Η ίδια έσπευσε να αναρτήσει τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι χρήστες των social media σε insta story και έδωσε και την απάντησή της σε όσους την επέκριναν για την εμφάνισή της.

“Θεωρώ πως αν είναι κοινωνικά αποδεκτή εμφάνιση για την παραλία, θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο παντού” έγραψε η ηθοποιός.