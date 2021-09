Jennifer Aniston: Γιατί “λύγισε” στον αέρα

Η Jennifer Aniston είναι η πρώτη καλεσμένη της Ellen DeGeneres στην εκπομπή που κάνει πρεμιέρα στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια επιστρέφει στους δέκτες μας για την τελευταία τηλεοπτική της σεζόν έπειτα από 18 χρόνια, μετά το σκάνδαλο για “τοξικό εργασιακό περιβάλλον”, που ξέσπασε πέρυσι το φθινόπωρο.

Η Χολιγουντιανή σταρ έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή την παρουσιάστρια στη σφοδρή κριτική που δέχθηκε και οδήγησε στο οριστικό τέλος της εκπομπής της και την τιμά με την παρουσία της στην πρώτη εκπομπή της σεζόν που θα είναι και η τελευταία για την Ellen.

Στο teaser, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, η Aniston σκουπίζει τα δάκρυά της και λέει ότι δεν περίμενε να είναι τόσο συγκινημένη, ενώ η Ellen DeGeneres την ευχαριστεί που ήταν μέρος της εκπομπής της “από την πρώτη μέρα κυριολεκτικά”.

Η Ellen ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο ότι αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία της έπειτα από 18 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, αφού προηγήθηκαν παράπονα για τοξικό εργασιακό περιβάλλον από συνεργάτες της.

Η Warner Bros διενήργησε εσωτερική έρευνα στην εκπομπή και έτσι ελήφθη η απόφαση η παρουσιάστρια να πει “αντίο” στο κοινό της.

Την τελευταία αυτή σεζόν θα εμφανιστούν μια σειρά από guest star, όπως η Jennifer Aniston που ήταν η πρώτη προσκεκλημένη του σόου το 2003, ο δημοφιλής παρουσιαστής Jimmy Kimmel, η Kim Kardashian, που θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανισθεί σε άλλο τηλεοπτικό σώου μετά το τέλος του “Keeping Up with the Kardashians”, ο Sean “Diddy” Combs, η Julianne Moore και η Melissa Etheridge.

Βροχή καταγγελιών για τον άσχημο χαρακτήρα της Ellen DeGeneres

Καλεσμένοι, πρώην συνεργάτες, ακόμη και ένας πρώην σωματοφύλακάς της είχαν μιλήσει για τον άσχημο χαρακτήρα της παρουσιάστριας, η οποία είχε τη φήμη της πιο καλής διασημότητας του Χόλιγουντ.

Μια πηγή κοντά στην DeGeneres είχε δηλώσει στο Us Weekly ότι είναι στο οριακή κατάσταση, καθώς η 62χρονη πίστευε στην αρχή ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αρνητικής δημοσιότητας και με τον καιρό θα “ξεφούσκωνε”.

“Νόμιζε ότι ήταν απλά κάποιες αναφορές από κάποιους λίγους που την μισούν. Αλλά δεν είναι κάτι που περνάει, πληθαίνουν οι αρνητικές αναφορές” είχε πει η πηγή στο περιοδικό. Ο εκπρόσωπος της DeGeneres δεν είχε σχολιάσει την κατάσταση στο Fox News. Λίγες ημέρες μετά το lockdown, η Ellen έκανε την εκπομπή από το σπίτι, με νέους συνεργάτες, αφήνοντας το προσωπικό που εργαζόταν στο πλευρό της στο σκοτάδι για το αν θα πληρωθούν.

Η influencer, Nikkie de Jager, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ellen τον Ιανουάριο του 2020, υποστήριξε σε συνέντευξή της ότι η παρουσιάστρια ήταν απόμακρη και κρύα και έδειχνε ενδιαφέρον και ειδική μεταχείριση μόνο στους “πρώτης κατηγορίας” καλεσμένους της.

Ο πρώην σωματοφύλακας της είχε κάνει μερικές αποκαλύψεις για τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά της διάσημης παρουσιάστριας σε συνέντευξή του στο Fox News και περιέγραψε την εμπειρία ως “ταπεινωτική”.

Ο Tom Majercak είπε ότι τον προσέλαβαν για να προστατέψει την DeGeneres, τη μητέρα και τη σύζυγό της, τη βραδιά των 86ων βραβείων Όσκαρ, την οποία μάλιστα παρουσίαζε η DeGeneres.

Ήταν σωματοφύλακάς της και σε άλλες εκδηλώσεις πριν και μετά την εν λόγω βραδιά. Ο Majercak ήταν “senior manager of operations” της εταιρείας Security Industry Specialists, που παρείχε προστασία σε διάσημους αλλά και εταιρείες όπως η Apple, το Twitter και η Google.

Όμως, ο Majercak λέει ότι η εμπειρία του με την DeGeneres απείχε πολύ από το “ιδανικό”. “Τις κρατούσα από το χέρι για να περάσουμε από μεγάλα γκρουπ ανθρώπων. Η Ellen είναι το μόνο άτομο, για το οποίο ήμουν υπεύθυνος και έχω εργαστεί με πολλούς διάσημους, που δεν αφιέρωσε ποτέ χρόνο ούτε να μου πει ένα γειά” τονίζει.

Ο σωματοφύλακας υποστηρίζει ότι η DeRossi ήταν “πολύ φιλική και συζητούσε μαζί του”, αλλά τα πράγματα πήραν αρνητική τροπή όταν τον σύστησε στην παρουσιάστρια.

|Η Ellen μου έριξε ένα λοξό βλέμμα και δεν με χαιρέτησε καν, ούτε με ευχαρίστησε για την προστασία. Ήταν ψυχρή και η συμπεριφορά της ταπεινωτική, συμπεριφέρεται αλλιώς στους ανθρώπους του κύκλου της”.

Ο Majercak αποκάλυψε στο Fox News ότι κατά τη διάρκεια του πάρτι “Governors Ball”, μόνο διάσημοι που είχε προεγκρίνει η DeGeneres μπορούσαν να πλησιάσουν το τραπέζι της για να της μιλήσουν. Ο σωματοφύλακας αποφάσισε να μιλήσει έπειτα από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που έκαναν λόγο για την άσχημη συμπεριφορά της παρουσιάστριας σε συνεργάτες της.

“Με ενοχλούσε για πολλά χρόνια. Βλέπω έναν άνθρωπο που προβάλλεται ως κάποια “φωτισμένη”, θετική προσωπικότητα, που είναι καταπληκτική και όλοι την αγαπούν και την θαυμάζουν αλλά στην πραγματικότητα όταν την γνωρίσεις βλέπεις ότι αυτό δεν ισχύει” υπογράμμισε.