Η Reese Witherspoon και ο σεξισμός στο Hollywood

Η Reese Witherspoon αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα φεμινιστικά icons του Hollywood.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει καταρρίψει τα στερεότυπα με πληθώρα τρόπων: όχι μόνο διεκδίκησε σημαντικούς ρόλους, αλλά και ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής Hello Sunshine το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι επίσης ιδιαίτερα φιλάνθρωπος και βοηθάει τον κόσμο διακαώς. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί να βιώνει σεξισμό και υπέρμετρη κριτική ως γυναίκα ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Περιέγραψε πρόσφατα μια αρνητική εμπειρία της, η οποία σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πιο αναλυτικά, μίλησε στο podcast We Are Supported By για την υποτίμηση που αυτή και άλλες συνάδελφοι της υπέστησαν.

“Είχα ξεκινήσει μία εταιρεία με ρούχα. Η Gwyneth Paltrow τα πήγαινε πολύ καλά με την Goop. Η Blake Lively είχε επιχείρηση, η Jessica Alba είχε επιχείρηση, και δημιούργησαν ένα καρτούν – καρικατούρα με όλες μας”, αποκάλυψε.

“Μας σχεδίασαν με τουαλέτες και είχαν μεγεθύνει τα κεφάλια μας, η Jessica κρατούσε ένα σίδερο, εγώ μία ηλεκτρική σκούπα. Ήταν τόσο προσβλητικό που ξέσπασα σε κλάματα” πρόσθεσε.

“Δεν μιλάω για 10 χρόνια πριν. Μιλάω για το 2015, όταν αποφασίσαμε να γίνουμε επιχειρηματίες, να κάνουμε το βήμα, να επενδύσουμε τα χρήματά μας, το χρόνο μας, τη φήμη μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που έκαναν ο George Clooney, o Robert De Niro.

Ως αποτέλεσμα, μας εξευτέλισαν γι’ αυτό. Το μήνυμα που έστειλαν στα μικρά κορίτσια ήταν ότι αν είσαι πετυχημένη στον τομέα σου, δεν μπορείς να πετύχεις σε άλλον”.

Μολονότι το εν λόγω περιοδικό ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσίευση του προσβλητικού σκίτσου, η ζημιά έγινε ήδη.

Η Reese Witherspoon πλέον ευελπιστεί να δει περισσότερες γυναίκες να ηγούνται εταιρείες. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ίδρυσε τη δική της, διότι επιθυμούσε να πει τις ιστορίες που οι άνδρες παραγωγοί της στερούσαν.

Πηγή: instyle.gr