Hollywood: Η Σάρον Στόουν κάνει δυναμικό comeback – Ποιον ρόλο θα παίξει

Η υποψήφια για Όσκαρ Σάρον Στόουν και ο βραβευμένος με Emmy Μπομπ Όντενκερκ συνεργάζονται για το νέο σίκουελ των Universal Pictures και 87North, «Nobody 2».

Ο Όντενκερκ επιστρέφει στον ρόλο του ως Hutch Mansell, ένας πρώην πληρωμένος δολοφόνος και οικογενειάρχης, ενώ η Στόουν θα υποδυθεί τον κεντρικό κακό της ταινίας.

Sharon Stone has been cast as the main villain opposite Bob Odenkirk in Timo Tjahjanto’s ‘NOBODY 2’.

Set to be premiered on August 15, 2025. pic.twitter.com/5bpzuki2md

