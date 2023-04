Harry Belafonte: Συγκίνηση για τον μεγαλύτερο Αμερικανό σταρ που τραγούδησε στα ελληνικά

Όπως έγινε γνωστό, με μεγάλη θλίψη παγκοσμίως, έφυγε εχθές από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, ο γνωστός τραγουδιστής του μουσικού είδους της Καραϊβικής “calypso”, ηθοποιός και ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, Harry Belafonte.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Belafonte είχε ξεκινήσει την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’40. Τότε, στις πρώτες του live εμφανίσεις τον συνόδευαν jazz ορχήστρες με κορυφαίους μουσικούς, όπως ο Miles Davis και ο Charlie Parker. Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο “Mark Twain and Other Folk Favourites” κυκλοφόρησε από την RCA το 1954. Καθιερώθηκε όμως με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, με γενικό τίτλο “Calypso”, μέσα στο οποίο υπήρχε το τραγούδι “Day-O (Banana Boat Song)”, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και έφερε άμεσες πωλήσεις στον δίσκο άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων.

Ο καλλιτέχνης ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπου κατά μέσο όρο έβγαζε δύο άλμπουμς κάθε χρόνο. Το live άλμπουμ του 1957 “An Evening With Belafonte” και το “Jump Up Calypso” του 1961 έγιναν χρυσά λόγω των υψηλών πωλήσεων. Το 30ο και τελευταίο LP του κυκλοφόρησε το 1988 με τίτλο “Paradise in Gazankulu”.

Παράλληλα με την μακρόχρονη καριέρα του στη μουσική, ο Harry Belafonte δούλεψε και ως ηθοποιός. Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο φιλμ “Island in the Sun” του 1957 σήκωσε θύελλα συζητήσεων στον αμερικανικό νότο, εξ αιτίας ενός ειδύλλου μεταξύ ενός μαύρου και μίας λευκής, που εμφανιζόταν μέσα στην ταινία. Το φιλμ είχε απαγορευθεί στο Memphis. Παρόλα αυτά ανέβηκε στην 1η θέση του αμερικάνικου box office. Η τελευταία εμφάνιση του Belafonte στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Spike Lee, του 2018, με τίτλο “BlacKkKlansman”.

Ο Belafonte αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον ακτιβισμό. Ήταν έμπιστος και κοντινός φίλος του Dr. Martin Luther King Jr. και συμμετείχε στο Κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων. Επίσης εργάστηκε ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNICEF και είχε ηγηθεί ενός πολιτιστικού μποϋκοτάζ προς την Νότια Αφρική, κατά τη δεκαετία του ’80, εξ αιτίας του απαρχάϊντ. Και βέβαια με χαρά συμμετείχε στο project της ηχογράφησης του τραγουδιού “We Are The World”, που είχαν γράψει ο Michael Jackson με τον Lionel Richie.

Πολλές είναι οι προσωπικότητες που απέδωσαν τιμή στον Harry Belafonte με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως ο πρώην Πρόεδρος Barack Obama, που έγραψε: “Ο Harry Belafonte ήταν ένα θρύλος που έσπασε φραγμούς και που αποτέλεσε πλατφόρμα για να ανυψωθούν άλλοι. Έζησε μία καλή ζωή, διαμορφώνοντας τις τέχνες και προσφέροντας ταυτόχρονα στα πολιτικά δικαιώματα. Και τα έκανε όλα με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και στυλ. Η Michelle και εγώ στέλνουμε την αγάπη μας στην σύζυγό του, τα παιδιά του και τους θαυμαστές του”.

Ο επίσημος λογαριασμός του “Sesame Street” ανέβασε την εμφάνιση του Belafonte σε εκπομπή του 1981, όπου τραγούδησε το “The Coconut-Counting Man”.

Ο παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής “The Late Show”, ο Stephen Colbert περιέγραψε την συνέντευξη του από τον Belafonte, σαν “μία από τις μεγαλύτερες τιμές και χαρές της καριέρας του”.

Ο μεγάλος συνθέτης και παραγωγός και επί πολλά έτη φίλος και συνεργάτης του Belafonte, ο Quincy Jones έγραψε για αυτόν: “Ας αναπαύεται εν ειρήνη ο αγαπητός μου συναγωνιστής Harry Belafonte. Από την εποχή που προσπαθούσαμε να τα καταφέρουμε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, με τον αδελφό μας Sidney Poitier, μέχρι τη δουλειά μας στο “We Are The World” και σε όλα ενδιαμέσως, ήσουν αυτός που έδωσε τον ορισμό για το τι σημαίνει κάποιος να είναι καλλιτέχνης και ακτιβιστής.

Η γνωστή τραγουδίστρια Patti LaBelle έγραψε: “Αναπαύσου στην αγάπη και τη δύναμη κε. Belafonte! Θα σε θυμούνται για πάντα”.

Ο γιός του Dr. Martin Luther King Jr., ο Martin Luther King III έγραψε: “Όταν ο πατέρας μου δολοφονήθηκε, ο Harry Belafonte συνόδεψε εμένα, τη μητέρα και τα αδέλφια μου στο Μέμφις. Ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους, που ήθελε να είναι βέβαιος ότι η μητέρα μου και τα παιδιά της θα ήταν εντάξει τις ημέρες, τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν της δολοφονίας. Ήταν εκεί για εμάς και όταν οι άλλοι είχαν χαθεί”.

Ο επίσημος λογαριασμός των Muppets έγραψε στο Twitter: “Ο Harry Belafonte ήταν ένας από τους αγαπημένους guest stars του “Muppet Show” και μεγάλος φίλος των Muppets. Με τη δουλειά του πάνω και έξω από τη σκηνή, μας βοήθησε όλους να δούμε ο ένας τον άλλον καθαρά και αληθινά, να γυρίζουμε τον κόσμο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Harry!”

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Bill Clinton έγραψε: “Ο Harry Belafonte πέρασε 96 χρόνια καταρρίπτοντας φραγμούς, χτίζοντας γέφυρες στις διαφωνίες και αγωνιζόμενος για όσα πίστευε. Η τέχνη και ο ακτιβισμός του άλλαξαν την Αμερική και τον κόσμο για πάντα. Θα νιώθω για πάντα τιμή που τον γνώρισα”.

Ο Bootsy Collins έγραψε: “Ένα ακόμα κομμάτι από τη στόφα μας ανήλθε, ο κ. Harry Belafonte (1-3-1927 – 25-4-2023). Ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ακτιβιστής και ηθοποιός. Το πετυχημένο άλμπουμ του “Calypso” (1956), ήταν το πρώτο που πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα από σόλο καλλιτέχνη. Έγινε γνωστός με το “The Banana Boat Song”. R.I.P.”

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden έγραψε στο Twitter: “Η Jill και εγώ είμαστε θλιμμένοι για τον χαμό του πρωτοπόρου Αμερικανού, που χρησιμοποίησε το ταλέντο και τη φωνή του για να βελτιώσει την ψυχή του έθνους μας. Τα επιτεύγματα του Harry Belafonte είναι θρυλικά και η παρακαταθήκη που αφήνει, τόσο της ένθερμης υποστήριξης, της συμπάθειας και του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, θα κρατήσουν για πάντα”.

Η τραγουδίστρια Jennifer Hudson έγραψε: “Είμαι τόσο λυπημένη που έμαθα για τον χαμό του θρυλικού Harry Belafonte. Μέσα από τη δουλειά του στη τηλεόραση, τη μουσική, τον κινηματογράφο και το σανίδι, κατέρριψε φραγμούς σε ολόκληρο τον χώρο και πάρα πολλοί από εμάς είμαστε σήμερα και θα είμαστε για πάντα, ευγνώμονες σε εκείνον! Οπότε ευχαριστούμε κε. Belafonte για την μακροχρόνια επιρροή σας και την κληρονομιά που αφήνετε”.

Στο βίντεο παρακάτω ο Harry Belafonte μαζί με τον Danny Kaye και την Νανά Μούσχουρη τραγουδούν στα ελληνικά το “Σήκω χόρεψε κουκλί μου”

“Ειρήνη” – Harry Belafonte & Nana Mouskouri (1979) στα ελληνικά

Nana Mouskouri & Harry Belafonte – Try to remember

Ο Harry Belafonte ήταν πολύ φίλος με την Νανά Μούσχουρη, είχαν βγάλει έναν δίσκο μαζί όπου τραγουδούσαν στα ελληνικά, το “An Evening With Belafonte / Mouskouri” και είχαν κάνει πολλές κοινές εμφανίσεις.

Harry Belafonte – If You Are Thirsty (Kean Tha Depsasees)

Harry Belafonte – In The Small Boat (Mes Tin Varka)

Harry Belafonte – Walking On The Moon (Pame Mia Volta) – (from the motion picture “Never On Sunday”)

Harry Belafonte & Nana Mouskouri – The Baby Snake (Feedakee)

Harry Belafonte – The Wide Sea (Thalassa Platia)

Harry Belafonte – Day-O (The Banana Boat Song) (Live)

Harry Belafonte – Day-O (The Banana Boat Song) (Live) 2

Harry Belafonte, Matilda LIVE 1982

Harry Belafonte – Island in the Sun (Live)

Singer and Civil Rights Activist Harry Belafonte Dies at 96

