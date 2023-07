Emilia Vodos: «Σε πάνελ θα πήγαινα μόνο σαν παρουσιάστρια ή συμπαρουσιάστρια»

Η Emilia Vodos μπορεί να μην κέρδισε το “My Style Rocks”, όμως έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς παίκτριες που έχουν περάσει από το ριάλιτι, αποκτώντας φανατικό κοινό. Σήμερα (13/7) στο “Καλοκαίρι #yes” προβλήθηκαν δηλώσεις που παραχώρησε η παίκτρια στην εκπομπή. Ανάμεσα σ’ άλλα η Emilia Vodos τόνισε πως σε πάνελ θα πήγαινε μόνο ως παρουσιάστρια ή συμπαρουσιάστρια.

«Το “My Style Rocks” ήταν μοναδική εμπειρία, θα την έκανα ξανά και ξανά από την αρχή» είπε αρχικά η Emilia Vodos, μιλώντας για το ριάλιτι που συμμετείχε.

Ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να αναλάβει ρόλο παρουσιάστριας: «Ο ρόλος της παρουσιάστριας στο “My Style Rocks” για εμένα είναι πιο εύκολος, διότι ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί μέσα, και την ψυχολογία των κοριτσιών. Σε πάνελ θα πήγαινα μόνο σαν παρουσιάστρια ή συμπαρουσιάστρια. Όχι τώρα να κάθομαι να σχολιάζω, δεν το έχω. Το έκανα στο “My Style Rocks”, τώρα θέλω να είμαι εγώ. Είμαι πάρα πολύ φαν του “Shopping Star”, είναι πάρα πολύ στα μέτρα μου και θα περνούσα τέλεια».

Για την ενδεχόμενη σύγκριση με την Βίκυ Καγιά, καθώς και την περίπτωση να πήγαινε στο “I am a celebrity get me out of here” απάντησε ότι: «Δεν γίνεται σύγκριση με τη Βίκυ Καγιά, καμία σχέση. Η Βίκυ είναι ιστορία, είναι θρύλος. Η κάθε μία τη διαδρομή της. Δεν θα δηλώσω συμμετοχή στο “I am a celebrity get me out of here”, εγώ δεν τρώω αυτά που τρώνε, θέλω κάτι πιο glam».

Τέλος για το γεγονός πως δεν κέρδισε το ριάλιτι μόδας, ανέφερε: «Δεν με ενόχλησε καθόλου που δεν κέρδισα το “My Style Rocks”, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την Όλγα, είμαι χαρούμενη και για εμένα που έκανα όλη αυτή την διαδρομή, που απέκτησα αυτό το υπέροχο, φανταστικό κοινό και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε δυναμικά».