Έλβις Πρίσλεϊ: Γιατί δεν ηχογράφησε το «I Will Always Love You»

Μία συνεργασία της με τον Έλβις Πρίσλεϊ που όμως δεν ευδοκίμησε, αποκάλυψε η Ντόλι Πάρτον σε συνέντευξή της στο BBC Radio 1. Σύμφωνα με την New York Post η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε πως θα ήθελε πολύ ο Έλβις Πρίσλεϊ να είχε ηχογραφήσει το τραγούδι της «I Will Always Love You».

Ωστόσο, το αίτημα του μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, Τομ Πάρκερ, κατέστησε την συγκεκριμένη συνεργασία αδύνατη. Εξήγησε ότι όλα ήταν έτοιμα για να ηχογραφήσει ο Πρίσλεϊ το τραγούδι, αλλά το προηγούμενο βράδυ, ο Πάρκερ είπε στην Πάρτον ότι δεν επιτρέπει στον Πρίσλεϊ να ηχογραφήσει τίποτα χωρίς «τουλάχιστον τα μισά δικαιώματα έκδοσης».

Dolly Parton didn’t let Elvis record ‘I Will Always Love You’ — here’s why https://t.co/u5CIzIRhjs pic.twitter.com/4UrlF2mrYx — New York Post (@nypost) September 16, 2023

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό πνευματικό δικαίωμα σε ολόκληρη την εκδοτική μου εταιρεία και δεν μπορώ να το κάνω αυτό», απάντησε η Πάρτον στον Πάρκερ. Η Πάρτον ανέφερε πως ήταν «πληγωμένη» όταν η συμφωνία απέτυχε επειδή ήθελε πολύ να ακούσει τον ροκ σταρ να τραγουδά το τραγούδι της και ήξερε πόσο πολύ του άρεσε.

«Βλέπετε, ο Έλβις λάτρεψε το τραγούδι. Μίλησα με την Πρισίλα όχι πριν από πολύ καιρό και μου είπε: “Ξέρεις, ο Έλβις μου τραγούδησε αυτό το τραγούδι την ώρα που κατεβαίναμε τα σκαλιά του δικαστηρίου όταν χωρίσαμε”», αποκάλυψε η Πάρτον.

Χρόνια αργότερα, η Γουίτνεϊ Χιούστον ηχογράφησε μια διασκευή του επιτυχημένου τραγουδιού ως μέρος του soundtrack για την ταινία «Ο σωματοφύλακας».