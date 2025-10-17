Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη – «Κανένα σχόλιο»

Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο και οι τηλεοπτικές κάμερες την εντόπισαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από την κόρη της, Μελίνα.

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη, όμως εκείνη κράτησε διακριτική στάση.

«Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ», είπε ευγενικά και αποχώρησε.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή μετά το γνωστό περιστατικό με τον ηθοποιό. Το γεγονός έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα τις τελευταίες εβδομάδες.