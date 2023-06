Χάρισον Φορντ: Η έκπληξη από τον Κε Χούι Κουάν στην πρεμιέρα του «Indiana Jones and the Dial of Destiny»

Ο ηθοποιός Κε Χούι Κουάν επεφύλαξε έκπληξη στον πρώην συμπρωταγωνιστή του Χάρισον Φορντ στην αμερικανική πρεμιέρα της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου).

Οι δύο σταρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί στην ταινία του 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού) φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι στο κόκκινο χαλί αφού Κε Χούι Κουάν πλησίασε αθόρυβα τον Χάρισον Φορντ.

Ο Κουάν, ο οποίος υποδύθηκε τον ρόλο του πιτσιρίκου (Short Round) στο πλευρό του λάτρη της περιπέτειας αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς, φέρεται να εμφανίστηκε στην πρεμιέρα για να στηρίξει την οικογένεια της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones».

Ke Huy Quan surprises Harrison Ford at the #IndianaJones and the Dial of Destiny U.S. Premiere 🫶 pic.twitter.com/UAfORSHb77 — Indiana Jones (@IndianaJones) June 15, 2023



Σε στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κουάν κάνει ότι χορεύει πίσω από τον Φορντ, ο οποίος μιλάει με έναν δημοσιογράφο. Μόλις ο Φορντ αντιλαμβάνεται ότι κάποιος βρίσκεται πίσω του, γυρίζει και κάνει μια μεγάλη αγκαλιά στον Κουάν.

Σε δηλώσεις του στο ET Online για τη συνάντησή του με τον Φορντ στο κόκκινο χαλί, ο Κουάν είπε: «Ο Φορντ είναι ένας τόσο ευγενικός άνθρωπος, ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Και ο λόγος που μου αρέσει τόσο πολύ η υποκριτική είναι εξαιτίας του, εξαιτίας αυτής της εμπειρίας που είχαμε στο Temple of Doom». «Λοιπόν, εδώ είμαστε τόσα χρόνια μετά» προσέθεσε.

Η τελευταία φορά που οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ήταν στη σκηνή στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2023, όταν ο Χάρισον Φορντ απένειμε στον Κε Χούι Κουάν και το καστ του «Everything Everywhere All at Once» το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.