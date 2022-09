Χαμός στα social media με την επανένωση δύο χαρακτήρων του Harry Potter—ΦΩΤΟ

Μπορεί ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Χάρι), η Έμα Γουάτσον (Ερμιόνη) και ο Ρούπερτ Γκριντ (Ρον) να είναι οι πιο λατρεμένοι χαρακτήρες των ταινιών «Harry Potter», όμως τις τελευταίες ώρες επικρατεί χαμός στα social media από την επανένωση δύο χαρακτήρων των ταινιών.

Πρόκειται για τους πιστούς υπηρέτες του Άρχοντα του Σκότους, Βόλντεμορτ, τους Μαλφόι. Ο Τομ Φέλτον και ο Τζέισον Άιζακς που υποδύθηκαν τους Ντράκο και Λούσιους Μαλφόι συναντήθηκαν ξανά και η άτυπη επανένωσή τους έχει ξετρελάνει του φαν του μαγικού κόσμου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Πατέρας και γιός Μαλφόι έβγαλαν μια selfie, την οποία ανέβασε ο Τόμ Φέλτον στο Instagram του. Μάλιστα ο γνωστός ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε «My father heard about this», παραφράζοντας μία από τις εμβληματικότερες ατάκες του χαρακτήρα του «My father will hear about this» (Ο πατέρας μου θα μάθει για αυτό που έγινε).

Δείτε τη φωτογραφία των Ντράκο και Λούσιους Μαλφόι:

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στα social media

