Cardi B και Offset: Τράβηξαν χωριστούς δρόμους έπειτα από 6 χρόνια

Ελεύθερη δήλωσε πως είναι εδώ και λίγο καιρό η 31χρονη ράπερ Cardi B.

Η Cardi B πραγματοποίησε ένα live στον λογαριασμό της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου και ενημέρωσε τους 169 εκατομμύρια ακολούθους της ότι είναι πλέον ελεύθερη εδώ και λίγο καιρό.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν ήξερε πώς να το πει στον κόσμο.

Ακόμη, η Cardi B παραδέχτηκε ότι δεν “πιστεύει” ότι ο εν διαστάσει πλέον σύζυγός της την απάτησε με την επίσης ράπερ Chrisean Rock αλλά και ότι δεν ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια.

Να σημειωθεί, πως η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι εκείνη και ο επίσης 31χρονος μουσικός είχαν προβλήματα εδώ και καιρό.

Η Cardi B και ο Offset πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες χωρισμού την περασμένη εβδομάδα, όταν έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στα social media.

«Θέλω να ξεκινήσω το 2024 φρέσκια, ανοιχτή», είπε η Cardi B και πρόσθεσε: «Είμαι περίεργη για μια νέα ζωή, μια νέα αρχή. Είμαι ενθουσιασμένη».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017, αλλά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2020 έπειτα από φήμες για απιστία. Ωστόσο, η διαδικασία σταμάτησε.

Η Cardi B και ο Offset έχουν αποκτήσει μαζί μαζί δύο παιδιά, την 5χρονη Kulture και τον 2χρονο Wave.

Cardi B confirms that her and Offset are no longer together, and that she has been single for a while now 👀 pic.twitter.com/JZ4FNrtXxk

— Daily Loud (@DailyLoud) December 11, 2023