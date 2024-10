Britney Spears: Βαρέθηκε την εργένικη ζωή και παντρεύτηκε τον… εαυτό της – ΒΙΝΤΕΟ

Η παγκοσμίου φήμης pop τραγουδίστρια Britney Spears παντρεύτηκε τον εαυτό της.

Την είδηση μοιράστηκε με τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

Ντυμένη στα λευκά

Στο βίντεο που ανήρτησε η super star φοράει ένα λευκό σατέν φόρεμα. Μάλιστα μπέρδεψε αρκετά τους θαυμαστές της όταν είδαν πως το είδωλό τους ανακοίνωσε πως… παντρεύτηκε τον εαυτό της, έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Sam Asghari.

Η σούπερ σταρ της pop επέστρεψε στο Instagram και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της ένα βίντεο παρόμοιο με αυτά που αναρτεί τους τελευταίους μήνες, στο οποίο φαίνεται να φορά ένα λευκό μεταξωτό φόρεμα που παραπέμπει σε νυφικό και ένα ασορτί δαντελένιο πέπλο.

«Σήμερα παντρεύτηκα τον εαυτό μου»

Ωστόσο, αντί να αποκαλύψει το όνομα του γαμπρού, η Σπίαρς εξέπληξε τους θαυμαστές της ανακοινώνοντας ότι παντρεύτηκε τον εαυτό της.

Μάλιστα στην ανάρτησή της ανέφερε: Σήμερα παντρεύτηκα τον εαυτό μου. Το αναφέρω γιατί μπορεί να φαίνεται ντροπιαστικό ή ηλίθιο, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο λαμπρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ

