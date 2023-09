Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η μητέρα της δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς της

Μπορεί να είναι η μαμά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όμως η Λιν Σπίαρς φαίνεται πως δεν απολαμβάνει μία άνετη ζωή. Σύμφωνα με την Daily Mail η μητέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς εργάζεται ξανά ως δασκάλα δημοτικού σχολείου προκειμένου να ανταπεξέλθει οικονομικά.

Η Λιν πριν από την άνοδο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στον χώρο του θεάματος, εργαζόταν ως δασκάλα και διατηρούσε έναν παιδικό σταθμό στο Κέντγουντ της Λουζιάνα. Τώρα με βάση κοντινούς της ανθρώπους, η μαμά της διάσημης τραγουδίστριας έχει επιστρέψει στο παλιό της επάγγελμα και εργάζεται ως αναπληρώτρια δασκάλα σε τοπικό σχολείο για να συμπληρώσει το εισόδημά της.

«Δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς της, αλλά έχει ήδη εργαστεί πολλές φορές ως αντικαταστάτρια σε πολλές τάξεις στο σχολείο» είπε μία πηγή στη Daily Mail.

Η μαμά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αυτή την στιγμή κατοικεί σε μια έπαυλη αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων που έχτισε η διάσημη κόρη της το 2001. Η Λιν δεν έχει πλέον κάποιο δικό της ακίνητο, αφού πούλησε το 2021 για 275.000 δολάρια, το σπίτι όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια η «πριγκίπισσα της ποπ». Οι αναπληρωτές δάσκαλοι που εργάζονται στην περιοχή υπολογίζεται ότι βγάζουν περίπου 15 δολάρια την ώρα.

Όπως αναφέρει η πηγή, οι οικονομικές δυσκολίες της Λιν είναι αποτέλεσμα των κακών σχέσεων που έχει με την εκατομμυριούχο κόρη της. Μεγάλο μέρος της κόντρας που έχουν μαμά και κόρη, έχει διαδραματιστεί και στο instagram προφίλ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει κατηγορήσει πολλές φορές την μαμά της πως κατά την διάρκεια της 13χρονης αναγκαστικής κηδεμονίας της από τον πατέρα της, εκείνη δεν έκανε πολλά πράγματα για να την βοηθήσει να βγει από αυτήν.

EXCLUSIVE: Britney Spears’ mother Lynne is ‘struggling to pay her bills’ and has started working as a substitute TEACHER in Louisiana to earn more money after yet another bitter fallout with her popstar daughter https://t.co/RMR94NUO5q

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 26, 2023