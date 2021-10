Αντέλ: Σοκαρισμένη από ερώτηση θαυμαστή

Άναυδοι έμειναν οι θαυμαστές της Αντέλ, όταν στη διάρκεια live στο instagram όπου η Βρετανίδα σουπερστάρ απαντούσε σε ερωτήσεις θαυμαστών, ένας χρήστης έκανε την πιο αδιάκριτη ερώτηση.

Ενώ οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν για τα νέα τραγούδια της Αντέλ αλλά και τη ζωή της μετά το διαζύγιο, ο συγκεκριμένος χρήστης τη ρώτησε με πόσους άνδρες έχει κοιμηθεί.

Ωστόσο, για να διατυπώσει την ερώτησή του, χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο, όπως συνηθίζουν οι νεότεροι, με την Αντέλ να σαστίζει και τους θαυμαστές της να σοκάρονται.

“Πόσα σώματα μετράω; ( ‘What’s my body count) Τι σημαίνει αυτό;” αναρωτήθηκε η Αντέλ, και επειδή δεν αντιλήφθηκε το νόημα της ερώτησης συνέχισε στην επόμενη.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2

— alex (@userctrI) October 9, 2021