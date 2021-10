Η Δέσποινα Βανδή “τρύπωσε” στο live της Adele

Κι όμως η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να “τρυπώσει” στο live που έκανε η Adele στο instagram.

Όπως αποκάλυψε με ένα instastory η Ελληνίδα τραγουδίστρια και κριτής του J2US, η Adele συζητούσε με τους περίπου 107.000 θαυμαστές της που παρακολουθούσαν το insta-live μέχρι που της έγινε ερώτηση για την Δέσποινα Βανδή.

“Do you like Despina Vandi?” έγραψε ο χρήστης θέλοντας να μάθει αν της αρέσει η Δέσποινα, μάλλον θεωρώντας δεδομένο ότι την γνωρίζει.

Αν και δεν ξέρουμε αν η Adele έδωσε απάντηση στο ερώτημα του θαυμαστή της, το σίγουρο είναι ότι η στιγμή αποτυπώθηκε από τον χρήστη “niko_nikolaos”, ο οποίος έκανε αμέσως tag την Δέσποινα Βανδή και εκείνη repost.

Σοκαρισμένοι ήταν οι θαυμαστές της Adele, όταν κάποιος χρήστης της έκανε μια αδιάκριτη ερώτηση κατά τη διάρκεια του live Q&A.

Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν για τα νέα της τραγούδια και τη ζωή της μετά το διαζύγιο.

“Πόσα σώματα μετράω; Τι σημαίνει αυτό” αναρωτήθηκε η τραγουδίστρια καθώς ο θαυμαστής χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο, που χρησιμοποιείται από τους νεότερους.

Όμως, η ερώτηση με πόσους άνδρες έχει κοιμηθεί έκανε έξαλλους τους θαυμαστές της, ενώ η ίδια προχώρησε στην επόμενη ερώτηση αφού δεν κατάλαβε το νόημα.

Στο Twitter τα σχόλια έπεσαν “βροχή”.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2

— alex (@userctrI) October 9, 2021