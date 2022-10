Aγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ σε εμφάνισή του στην Νέα Υόρκη

Στην Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Τζόνι Ντεπ όπου έχει αρχίσει τις εμφανίσεις με τον Τζεφ Μπεκ έπειτα από την περιοδεία στην Μεγάλη Βρετανία.

Ωστόσο, ενώ ο σταρ πόζαρε με θαυμαστές για φωτογραφίες, αυτό που ήταν ολοφάνερο ήταν ότι δεν έμοιαζε καν με τον εαυτό του, αλλά έφερνε κάπως στον… Όζι Όσμπορν.

Via douglascabralrealtor “Meeting with Johnny Depp in the kitchen at Smith and Wollensky last night was Epic… Johnny we love you brother!” pic.twitter.com/pJp1QfEYod

— ReemDepp – #JohnnyDeppKeepsWinning (@ReemDepp) October 10, 2022