Όταν στις 15 Δεκεμβρίου του 2010 άνοιξε το The Cosmopolitan of Las Vegas, το οποίο το αποκαλούν και απλά "The Cosmo", έκανε διαφορετική αίσθηση στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Με μια μοντέρνα αισθητική, με την μινιμαλιστική διακόσμηση, με τις βεράντες που βλέπουν στο περίφημο Strip και με την απλότητα στην πολυτέλεια, τράβηξε αμέσως τους νέους, τους πετυχημένους νέους, που ασχολούνται με τα σύγχρονα επαγγέλματα, που είναι από executives στα μεγάλα corporations της Silicon Valley έως αναγνωρισμένοι influencers στα κοινωνικά δίκτυα.