Η Άσπα Τσίνα αποκάλυψε ότι στα γυρίσματα του Just the 2 of Us άκουσε τον Σταμάτη Φασουλή να λέει ότι είναι “τρελή”.

“Άκουσα στο ακουστικό μου από τον κ. Φασουλή ότι είμαι τρελή, επειδή είμαι άνθρωπος με χιούμορ. Του απάντησα μπροστά στις κάμερες έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι και σέβομαι την πορεία του και το αφήνω στην άκρη. Πετιέται η Μαρία Μπακοδήμου και με ρωτάει αυτό που δείχνει και στο trailer ‘ότι θες να μείνεις στην ιστορία έτσι ή ως τραγουδίστρια’. Αυτό είναι μια έμμεση υποτίμηση της ιδιότητας μου ως τραγουδίστρια και βεβαίως της απαντώ και θα το δείτε. Καμία ιδιότητα δε δύναται να προσδιορίσει κανέναν άνθρωπο για αυτό που είναι πραγματικά και για την αντικειμενική αξία, που η αντικειμενική αξία είναι μέσα στη ψυχή του. Οπότε εγώ δεν παίζω σε τέτοια γηπεδάκια που είναι για μένα ευκολάκι”, ανέφερε μεταξύ άλλων η Άσπα Τσίνα μιλώντας στην εκπομπή Ευτυχείτε.

“Μετά έρχεται η Βίκυ Σταυροπούλου που με το χιούμορ που διαθέτει και την καλή διάθεση και παρεμβαίνει και λέει ‘βρε Άσπα μου δεν κατάλαβες καλά;’. Το κοινό επειδή δεν γνωρίζει τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην εκπομπή, πιθανότατα δεν θα καταλάβει και πολλά από αυτά που θα δει, όμως αυτό που με ενδιέφερε είναι να καταλάβουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτό που πρέπει να καταλάβουν”.

Δείτε το βίντεο: