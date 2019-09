Στο νέο τρέιλερ της εκπομπής 'Keeping Up With the Kardashians', η Κιμ Καρντάσιαν δέχεται ένα τηλεφώνημα από την αδελφή της, Κλόε, όπου της λέει ότι η μητέρα τους, Κρις Τζένερ, τραυματίστηκε έπειτα από αντιπαράθεση με την ομάδα ασφαλείας της Κιμ.

"Πρέπει να έρθεις στο σπίτι. Οι άνδρες της ασφάλειας σου χτύπησαν τη μαμά. Πρέπει να καλέσω τις πρώτες βοήθειες" της λέει η Κλόε. Η Κρις Τζένερ πήγε στο νοσοκομείο, αλλά η οικογένεια κράτησε το περιστατικό κρυφό, μέχρι σήμερα.

Οι δύο τους βρίσκονταν στην πίσω αυλή του σπιτιού της Κιμ, όταν η ασφάλεια είδε τις περίεργες κινήσεις και έλαβαν δράση.