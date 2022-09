Μουσικές προτάσεις από τον Ιωσήφ Αβράμογλου (μέρος 2ο)

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Λόγω του ότι οι πρώτες μας μουσικές προτάσεις έγιναν δεκτές με θετικά σχόλια και αξιοσημείωτη ανταπόκριση, ιδού… μας προέκυψε και δεύτερο μέρος.

“Signature Songs”, “Master-tracks”, “Standards”, “Classics”… όπως και να τα αποκαλέσουμε, παραμένουν σπουδαία.

Michel Legrand feat. Sting – “What Are You Doing the Rest of Your Life?”

Ένα ακόμη αριστούργημα του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη Michel Legrand πάνω σε στίχους των Alan Bergman και Marilyn Bergman, για το σάουντρακ της ταινίας του 1969 “The Happy Ending”. Ενα τραγούδι που ήταν υποψήφιο για βραβείο όσκαρ. Το έχουν διασκευάσει πολλοί μεγάλοι τραγουδιστές, όπως οι: Barbra Streisand, Dusty Springfield, Sarah Vaughan, Shirley Bassey, Pat Boone, Diana Ross, Andy Williams, Johnny Mathis, Frank Sinatra, Julie Andrews, Michael Bolton, Alison Moyet κ.ά.

Ornella Vanoni – “Sorry Seems to Be the Hardest Word”

Από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ο Elton John. Το είχε συμπεριλάβει στο άλμπουμ του “Blue Moves” του 1976. Ξεχωριστή η εκτέλεση της Ornella Vanoni.

Gloria Estefan – “How Can I Be Sure”

Εξαιρετικό κομμάτι που είχαν γράψει οι Felix Cavaliere και Eddie Brigati, το οποίο πρωτοηχογράφησαν οι Young Rascals το 1967 για το άλμπουμ τους “Groovin'”. Το είχε ερμηνεύσει και η Dusty Springfield, ο David Cassidy και η Patti Austin.

Procol Harum – “A Whiter Shade of Pale”

Ιστορικό κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που έβγαλε το 1967. Νο.1 στην Αγγλία, Νο.5 στις ΗΠΑ. Βασικός δημιουργός ο αείμνηστος Gary Brooker, που μας έφυγε φέτος.

Rare Bird – “Sympathy”

Βρετανική μπάντα της προοδευτικής ροκ μουσικής, έβγαλε 5 άλμπουμς την περίοδο 1969-1974 και έγινε πιο δημοφιλής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απ’ ότι στην Αγγλία. Το ίδιο και στη χώρα μας, εξ αιτίας αυτού το κομματιού που χορευόταν ευρύτατα στα πάρτυ.

Michael McDonald & India Arie – “Ain’t no Mountain High Enough”

Από τα πιο σπουδαία τραγούδια της Motown. Το είχαν γράψει το 1966 οι Nickolas Ashford & Valerie Simpson. Την επόμενη χρονιά το πρωτοέκαναν επιτυχία οι Marvin Gaye και Tammi Terrell. Ακολούθησε η εκτέλεση των Supremes και άλλων.

Ace – “How Long”

Πρόκειται για το πρώτο σινγκλ από το ντεμπούτο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Ace το 1974. Δεν είναι μόνο δικό μου αγαπημένο κομμάτι. Το 1981, ο Phil Collins το είχε χαρακτηρίσει στο περιοδικό Smash Hits σαν ένα από τα 10 πλέον αγαπημένα του τραγούδια.

Carly Simon – “You’re So Vain” (Live On The Queen Mary 2)

Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από την Carly Simon το 1971. Η τραγουδίστρια παραδέχθηκε κάποτε ότι ο στίχος του τραγουδιού “φωτογραφίζει” τρεις άντρες. Αποκάλυψε μόνον τον έναν εξ αυτών, που ήταν ο ηθοποιός Warren Beatty.

Eric Clapton – “Layla” (acoustic)

Το κομμάτι το είχε γράψει ο Clapton μαζί με τον ντράμερ των Derek and the Dominos, τον Jim Gordon. Ο Eric είχε εμπνευστεί από τον κρυφό έρωτα που ένιωθε για την Pattie Boyd, που τότε ήταν παντρεμένη με τον φίλο του George Harrison και την οποία αργότερα παντρεύτηκε και ο ίδιος.

Joe Cocker – “N’ Oubliez Jamais”

Από το άλμπουμ του 1997 “Across From Midnight”.

Bread – “Baby I’m-A Want You”

Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του γκρουπ το 1971.

Jim Croce – “Time In A Bottle”

Τους στίχους αυτού του τραγουδιού έκατσε και τους έγραψε ο αείμνηστος Jim Croce, αμέσως μόλις η σύζυγός του Ingrid του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος.

Simon & Garfunkel – “The Sound of Silence”

Chris Thompson – “If You Remember Me”

Από το σάουντρακ της ταινίας του Franco Zeffirelli “The Champ”. Αμφισβητείται αν το έγραψε το πρώην μέλος των Manfred Mann’s Earth Band, ο Chris Thompson ή αν ανήκει δημιουργικά στην Carole Bayer Sager και τον Marvin Hamlisch.

Dan Fogelberg – “Missing You”

Κομμάτι του 1981, στο οποίο παραγωγός ήταν ο μπασίστας του Elvis Presley, ο Norbert Putnam.

Al Stewart – “Year Of The Cat”

Τραγούδι του 1976, που ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios, με ηχολήπτη τον Alan Parsons.

David McWilliams – “Days Of Pearly Spencer”

Γραμμένο το 1967 από τον Βόρειο-Ιρλανδό καλλιτέχνη. Το είχε διασκευάσει και ο Marc Almond.

Carole King & James Taylor – “You’ve Got a Friend” (Live)

Το έγραψε η Carole King για το άλμπουμ της “Tapestry” του ’71, αλλά την ίδια χρονιά το είπε και ο James Taylor. Εδώ το λένε μαζί.

Fleetwood Mac – “Sentimental Lady”

Σύνθεση του Bob Welch για το άλμπουμ του συγκροτήματος “Bare Trees” του 1972.

Bette Midler – “The Rose”

Από την ομώνυμη ταινία του 1979, όπου η Bette Midler έπαιζε την ζωή της Janis Joplin.

Richard Harris – “MacArthur Park”

Εμπνευσμένο από το MacArthur Park στο Los Angeles, όπου κατά τη δεκαετία του ’60 τα ερωτευμένα ζευγαράκια πήγαιναν για ραντεβουδάκι και πικνίκ. Ερμηνεύει ο Ιρλανδός ηθοποιός και τραγουδιστής Richard Harris.

Billy Joel – “Just The Way You Are” (from Old Grey Whistle Test)

Το κομμάτι καθιέρωσε τον Billy Joel παγκοσμίως και αγαπήθηκε ιδιαιτέρως και στη χώρα μας.

Carlos Santana – “Europa”

Bruce Springsteen – “New York City Serenade”

Από το 2ο στούντιο άλμπουμ του boss, το “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle”. Ενα τρομερό κομμάτι, μία μοναδική σύνθεση, που μέχρι να ακούσεις τη φωνή του, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι είναι του Springsteen.

Heart – “Stairway to Heaven” (Live at Kennedy Center Honors)

Η live εκτέλεση των Heart, που συγκίνησε και τους ίδιους τους Led Zeppelin.

Donald Fagen – “I.G.Y.”

H ψυχή των Steely Dan σε κομμάτι από την προσωπική του καριέρα.

