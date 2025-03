Ζελένσκι-Σολτς: Συμφώνησαν στη σημασία του ηγετικού ρόλου του Τραμπ για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στον τριετή πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, συζήτησαν σήμερα ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, «και οι δύο συμφώνησαν στη σημασία του ηγετικού ρόλου του προέδρου των ΗΠΑ, με στόχο να επιτευχθεί μια ταχεία έναρξη της κατάπαυσης του πυρός και της διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Μετά το τηλεφώνημα, ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι είχε μια «ειλικρινή συζήτηση για διάφορα θέματα και για το όραμά μας για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας» με τον Σολτς.

Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ειρήνη, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ ανέστειλε τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο μετά την καταστροφική συνάντηση με τον Ζελένσκι, την περασμένη εβδομάδα.

«Θέλουμε όλοι ένα ασφαλές μέλλον για τον λαό μας. Όχι μια προσωρινή εκεχειρία αλλά ένα οριστικό τέλος του πολέμου. Με τις συντονισμένες προσπάθειές μας και την ηγεσία των ΗΠΑ, είναι πλήρως εφικτό» είπε σήμερα, μετά το τηλεφώνημα με τον Σολτς.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.

We rely on Europe’s unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary… pic.twitter.com/KN82khilgF

