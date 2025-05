Ζελένσκι: Οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης «δεν θα πρέπει να είναι κενές»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να κινηθούμε προς την ειρήνη. Η σφαγή ανθρώπων πρέπει να σταματήσει» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ερντογάν. «Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι αυτή η συνάντηση (σ.σ. οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης) δεν θα πρέπει να είναι κενή», πρόσθεσε.

Zelensky:

Russia is hiding its peace “proposal”

I am speaking to Erdogan to ground the Istanbul peace talks with Russia in reality and meaning

Thank you everyone in the U.S. who is working for a just and quick peace pic.twitter.com/s3XequHnrb

