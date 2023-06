Ζελένσκι: Καφές, σέλφι και χαμόγελα με τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή των μαχών για να τους εμψυχώσει, να δώσει μετάλλια και να τους ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες τους.

Αυτή τη φορά ο Ουκρανός πρόεδρος σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στην περιοχή του Ντονιέτσκ και εκεί συνάντησε αρκετούς στρατιώτες και πολίτες που σχημάτισαν ουρά για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φορούσε, όπως πάντα χακί ρούχα, ενώ η μπλούζα του έγραφε: «Είμαι Ουκρανός».

Πόζαρε με χαμόγελο για σέλφι με όλους τους στρατιώτες αλλά και όσους πολίτες βρίσκονταν έξω από το βενζινάδικο. Τον κέρασαν καφέ και εκείνος το δέχτηκε με χαρά. Μάλιστα συνέχισε να φωτογραφίζεται με το ποτήρι του καφέ ανά χείρας. Ακόμη και όταν άρχισε να βρέχει ο Ζελένσκι δεν αρνήθηκε να υπογράψει μία αφιέρωση στην ουκρανική σημαία ενός στρατιώτη.

Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі!

____

The roads of Donetsk region, gas station, communication with our warriors. Thank you for everything you do for… pic.twitter.com/qy2sUI4n3Y

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2023