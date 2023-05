Ζελένσκι: «Δεν επιτεθήκαμε ούτε στον Πούτιν ούτε στην Μόσχα – Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια»

«Δεν επιτεθήκαμε ούτε στον Πούτιν, ούτε στην Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την κατηγορία της Ρωσίας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιώντας drones με στόχο το Κρεμλίνο.

Ερωτώμενος γιατί η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για επίθεση στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε πως ο Πούτιν έχει ανάγκη να δώσει κίνητρο στο λαό του, καθώς δεν έχει να επιδείξει καμία νίκη.

⚡️President of 🇺🇦Ukraine Volodymyr Zelenskyi:

Ukraine did not attack Putin or Moscow. pic.twitter.com/RMQ7DXGZMo

