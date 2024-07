Υψίπεδα Γκολάν: Η στιγμή που ρουκέτα πέφτει σε γήπεδο – Βίντεο ντοκουμέντα από την επίθεση

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρουκέτα της έπληξε γήπεδο σε κοινότητα Δρούζων στο υψίπεδο του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι η επίθεση στο χωριό Ματζντάλ Σαμς προκάλεσε τoν θάνατο 12 «αγοριών και κοριτσιών» ηλικίας από 10 έως 20 ετών. Άλλοι 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νοσοκομεία του Ισραήλ, εκ των οποίων 19 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βίντεο που διακινούνται στα ισραηλινά ΜΜΕ φαίνεται η στιγμή που η ρουκέτα χτυπάει το γήπεδο και η φωτιά που προκαλείται από την έκρηξη.

Footage purportedly shows the moment the Hezbollah rocket struck a soccer field in the northern Druze town of Majdal shams, causing numerous casualties. pic.twitter.com/awfFomVEJ2

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 27, 2024