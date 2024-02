Υεμένη: Πυραυλική επίθεση σε πλοίο με ελληνική σημαία – Δεύτερο «χτύπημα» μέσα σε μία ημέρα

Πυραυλική επίθεση δέχτηκε ανοιχτά του Άντεν στην Υεμένη πλοίο με ελληνική σημαία. Ήταν ακόμη ένα «χτύπημα» έπειτα από εκείνο εναντίον του πλοίου Rubymar.

Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε πως αμερικανικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό ελληνική σημαία ζήτησε στρατιωτική συνδρομή δηλώνοντας πως δέχθηκε «πυραυλική επίθεση» σε απόσταση περίπου 93 μιλίων ανατολικά του Άντεν της Υεμένης. Σύμφωνα με την Ambrey, το πλήρωμα είναι σώο και αβλαβές.

Επίθεση δέχτηκε και το υπό σημαία Μπελίζ φορτηγό πλοίο Rubymar, το οποίο υπέστη ζημιές από δύο πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του από την Υεμένη.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ναυτιλιακής ασφαλείας LSS-SAPU ανακοίνωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το σκάφος επλήγη στην πρύμνη, αν και δεν υπάρχει τίποτα εύφλεκτο πάνω σ’ αυτό.

«Δεν είμαστε βέβαιοι για την κατάσταση του πλοίου. Τώρα δεν υπάρχει κανένας πάνω σ’ αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Οι ιδιοκτήτες και διευθυντές εξετάζουν επιλογές ρυμούλκησης», πρόσθεσε.

