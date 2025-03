Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για 3η επίθεση εναντίον αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν νέα επίθεση, την τρίτη κατά σειρά, εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για τη σειρά βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο υεμενίτικο έδαφος.

Yemen’s Iran-backed Huthi rebels said they attacked an American aircraft carrier group twice within 24 hours as they prepared for huge rallies on Monday after US strikes left dozens dead. https://t.co/a4DIVAPpto pic.twitter.com/YN3UmXNpuK

«Τις τελευταίες ώρες, οι υεμενίτικες ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν με επιτυχία το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry Truman στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα με δυο πυραύλους κρουζ και δυο drones» και επίσης «στοχοποίησαν αμερικανικό αντιτορπιλικό με πύραυλο κρουζ και δυο drones», ανέφερε το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση στους ισχυρισμούς αυτούς από αμερικανικής πλευράς ως τώρα.

#Breaking: The attempt by #Houthi terrorists to sink the USS Harry S. Truman aircraft carrier of the #USNavy with 18 ballistic missiles just a few minutes ago is a declaration of war against all Americans. The #US will soon unleash hell on these terrorists and their leaders. pic.twitter.com/C1xMg7eJ4I

