Ξεκίνησε στην Αττάλεια η συνάντηση Λαβρόφ – Κουλέμπα: Η πρώτη φωτογραφία από την αίθουσα

Ξεκίνησε στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία, η συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε η Μόσχα και επιβεβαίωσε Τούρκος διπλωμάτης.

“Η συνάντηση ξεκίνησε”, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που δείχνουν την ουκρανική αντιπροσωπεία να κάθεται απέναντι από τη ρωσική.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022