Χαμός στο twitter για τον ξέφρενο χορό μιας νύφης με αποκαλυπτική εμφάνιση

Με μια άκρως αποκαλυπτική και ακραία σέξι εμφάνιση νύφη εμφανίστηκε στη δεξίωση του γάμου της και μαζί με τις παράνυμφές της χόρεψε προκλητικά για τον σύζυγό της.

Ο γάμος έγινε στη Φλόριντα των ΗΠΑ και μετά την τελετή ακολούθησε η δεξίωση όπου έγινε της αποκαλύψεως. Η νύφη επέλεξε να φορέσει ένα αποκαλυπτικό ρούχο που άφηνε σε κοινή θέα τις θηλυκές της καμπύλες, ενώ έλειπε ολόκληρη η πλάτη του φορέματος επιδεικνύοντας έτσι τα οπίσθιά της στον γαμπρό, τους φίλους τους και τις οικογένειές τους. Αυτό πυο ακολούθησε ήταν εκτός κάθε φαντασίας, καθώς η νύφη επέλεξε να επιδοθεί σε μία ξέφρενη χορογραφία ακολουθούμενη από τις παράνυμφες, ενώ δεν δίστασε να κάνει και twerking στον γαμπρό, θυμίζοντας περισσότερο εργένικο πάρτι, παρά γαμήλια δεξίωση.

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3 — Detective Drip (@ImKindaFunny901) December 12, 2021

Και παρ’ όλο που ο γαμπρός έδειξε να το απολαμβάνει, οι χρήστες του twitter διχάστηκαν με κάποιους να σχολιάζουν το άβολο της κατάστασης και άλλοι να επιβραβεύουν τη νύφη και τον γαμπρό για το γεγονός ότι αυτοί διαμορφώνουν τους όρους τους και απολαμβάνουν τον γάμο τους.

The dancing/twerking is fine it’s the ass completely out that’s the problem https://t.co/hfEKwpfi3L — Dynasty🧚🏽‍♀️ (@Damn_Dynasty) December 13, 2021

all the aunties after the reception smdh 🤦🏾‍♀️ https://t.co/v25MrUoeL2 pic.twitter.com/zsDj7lR6iF — Chucalissa Landry 🧚🏾‍♀️ (@lexxdadon) December 13, 2021