WSJ: Ο Τραμπ επισήμανε οργισμένα στον Νετανιάχου ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν «σοφή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η απόφασή του να βάλει στο στόχαστρο την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ «δεν ήταν σοφή», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (10/9).

Επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, η εφημερίδα κάνει λόγο για τεταμένη συνομιλία των δυο ανδρών προχθές, λίγη ώρα μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε πως είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για το πλήγμα κι αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία. Δεύτερη συνδιάλεξη των δυο ανδρών μερικές ώρες αργότερα ήταν κάπως πιο εγκάρδια, με τον ρεπουμπλικάνο να ρωτά αν η επιδρομή ήταν επιτυχής, πάντα κατά τις πληροφορίες της Τζέρναλ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters