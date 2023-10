Βρυξέλλες: Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης – Εντοπίστηκε το φονικό όπλο δίπλα του

Στη σύλληψη του 45χρονου δράστη Λασουέντ Αμπντεσλάμ της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/10), και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και έναν τραυματία, προχώρησαν οι βελγικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, η υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι στην κατοχή του εντοπίστηκε το αυτόματο όπλο (καλάσνικοφ) που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τεράστια αστυνομική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Το κλουβί της αρκούδας», στην κοινότητα Schaerbeek. Ολόκληρη η περιοχή έχει αποκλειστεί και εκκενωθεί, αναφέρει δημοσιογράφος του ίδιου μέσου που βρίσκεται στον χώρο.

Κατά την σύλληψή του, ο δράστης πυροβολήθηκε στον θώρακα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν στην εντατική, όπου υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή.

Blocking Place Pavillon right now. Trams are stuck. People asked to leave the perimeter. #Bruxelles pic.twitter.com/djU30kb8ZI

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας, τοπική ώρα, με την αστυνομία να αποκλείει άμεσα το σημείο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα Le Soir, σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα αυτόματο καλάσνικοφ στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Το όνομα του είναι “Λασουέντ Αμπντεσλάμ” και ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης σε τουλάχιστον δύο βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα: το ένα πριν από τους πυροβολισμούς και το άλλο αμέσως μετά το αιματηρό συμβάν.

Σε αυτά τα βίντεο, ο άνδρας μιλά στα αραβικά με τυνησιακή προφορά, και παρουσιάζεται ως «μουτζαχίντ» (μαχητής) «για τον Θεό και για το Ισλαμικό Κράτος». Ορισμένες προτάσεις είναι δύσκολο να κατανοηθούν, αλλά σύμφωνα με την Le Soir, φέρεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είπε «Δόξα τω Θεώ, ο αδερφός σας Αμπντεσλάμ εκδικήθηκε τους μουσουλμάνους. Μόλις σκότωσα τρεις Σουηδούς».

Κατά την διάρκεια της επίθεσής του, σε βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής, ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ ακούγεται επίσης να λέει «Αλλάχ Ακμπάρ» (ο Θεός είναι μεγάλος).

Το επίπεδο απειλής βρίσκεται στο «4» στις Βρυξέλλες – κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επαγρύπνηση απαιτείται και στην υπόλοιπη χώρα, όπου το επίπεδο συναγερμού βρίσκεται στο «3».

Θα υπάρξουν επιπλέον έλεγχοι και τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν αργότερα σήμερα, διευκρίνισε.

Another video of Shooting this Monday evening in the center of Brussels: There were 2 dead and several injured” #bruxelles #attentat #arras #Belgique

https://t.co/svMlQ1Sd9v

— Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023