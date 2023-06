Βρετανία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στην επίθεση στο Νότιγχαμ – Τα νέα στοιχεία

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο Νότιγχαμ της Βρετανίας, σε αυτό που η αστυνομία περιέγραψε ως «φρικτό και τραγικό περιστατικό».

Ένας 31χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο, αφού δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στον δρόμο στην οδό Ilkeston, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ένας τρίτος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Magdala Road, ανακοίνωσε η αστυνομία του Nottinghamshire, ενώ θεωρείται ότι οι 3 θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους.

Άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αφού κάποιος προσπάθησε να τους παρασύρει με ένα βανάκι στην οδό Milton. Η αντιτρομοκρατική αστυνομία βοηθά στην έρευνα, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το περιστατικό θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια.

Ένας μάρτυρας είπε στο BBC ότι είδε έναν νεαρό άνδρα και μια νεαρή γυναίκα να μαχαιρώνονται στην οδό Ilkeston, κοντά στη διασταύρωση με την Bright Street στο Nottingham, περίπου στις 4 το πρωί.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν έδωσε το όνομά του, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι άκουσε «κραυγές» και κοίταξε έξω από το παράθυρό του για να δει έναν «άνδρα ντυμένο στα μαύρα με κουκούλα και σακίδιο να παλεύει με μερικούς ανθρώπους».

«Ούρλιαζε «Βοήθεια!». Απλώς θα ήθελα να είχα φωνάξει κάτι έξω από το παράθυρο για να αναστατώσει τον δράστη. Τον είδα να μαχαιρώνει πρώτα το παλικάρι και μετά τη γυναίκα. Το παλικάρι κατέρρευσε στη μέση του δρόμου. Το κορίτσι σκόνταψε προς ένα σπίτι και δεν κουνήθηκε. Το επόμενο λεπτό είχε εξαφανιστεί στην άκρη ενός σπιτιού, και εκεί την βρήκαν. Θα έλεγα ότι όλα έγιναν μέσα σε πέντε ή έξι λεπτά» περιέγραψε.

Ο άνδρας είπε ότι κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε μέσα σε πέντε λεπτά.

«Είναι ένα φρικτό και τραγικό συμβάν, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους», δήλωσε η επιθεωρητής της αστυνομίας Κέιτ Μέινελ.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται και έχουμε συλλάβει έναν άνδρα. Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε η ίδια. Ένας 31χρονος άνδρας, ύποπτος για φόνο, έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του συμβάντος.

«Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τα θύματα ή για την ακριβή φύση του περιστατικού», επεσήμανε η υπηρεσία ασθενοφόρων της περιοχής Ιστ Μίντλαντς.

Μία αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι είδε ένα φορτηγάκι να πέφτει πάνω σε έναν άνδρα και μία γυναίκα. «Πήγαινε κατευθείαν πάνω σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Η γυναίκα έπεσε στο πεζοδρόμιο, ο άνδρας τινάχθηκε στον αέρα. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Εύχομαι να μην το είχα δει ποτέ, με έχει σοκάρει πραγματικά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων για την αντίδρασή τους στο σοκαριστικό συμβάν στο Νότιγχαμ και πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί στην αστυνομία ο χρόνος να κάνει τη δουλειά της.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», έγραψε στο Twitter.

