Βρετανία: Οι πρώτες δηλώσεις του Ρίσι Σούνακ και τα συγχαρητήρια της Λιζ Τρας

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του θα είναι η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και στη συνέχεια η υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το κόμμα πριν από τις εκλογές του 2019, ανέφερε ο Ρίσι Σούνακ στην κοινοβουλευτική ομάδα των Συντηρητικών, σύμφωνα με τον βουλευτή Ίαν Ντάνκαν Σμιθ.

Ο Σούνακ υποσχέθηκε επίσης ότι στην κυβέρνησή του θα εκπροσωπηθούν «όλες οι πτέρυγες» του κόμματος, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun. Όπως είπε, θα επικεντρωθεί «στην πολιτική και όχι στις προσωπικότητες», τονίζοντας ότι το κόμμα έχει μία ευκαιρία για να πετύχει τους στόχους του.

Ο Σούνακ έκανε έκκληση για ενότητα και απέκλεισε το ενδεχόμενο προκήρυξης βουλευτικών εκλογών.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός Λιζ Τρας συνεχάρη τον Σούνακ για την εκλογή του στην ηγεσία των Συντηρητικών και εξέφρασε «την πλήρη στήριξή της» στο πρόσωπό του, με ανάρτησή της στο Twitter.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.

You have my full support.

— Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022