Βρετανία: Οι χρυσές άμαξες που θα χρησιμοποιηθούν στην στέψη του Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα στην Βρετανία, θα χρησιμοποιήσουν για την τελετή της στέψης τον επόμενο μήνα, τις δύο βασιλικές άμαξες που διαθέτει η χώρα, την παλαιότερη και τη νεότερη, κατά την μεγάλη πομπή, που θα σχηματιστεί για την διαδρομή, η οποία όμως θα είναι μικρότερη από εκείνη που ακολούθησε η μητέρα του, πριν από 70 χρόνια.

Κάρολος και Καμίλα θα μεταβούν στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ με την πιο καινούργια άμαξα την «Diamond Jubilee State Coach».

«Παραδόθηκε στη βασίλισσα Ελισάβετ το 2014 και χρησιμοποιήθηκε για τα εγκαίνια του κοινοβουλίου εκείνο το έτος, και σε κάποιες περιπτώσεις στη συνέχεια. Αλλά, φυσικά, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί σε μια τόσο ιστορική και σημαντική περίσταση», σημείωσε επιμελήτρια της Βασιλικής Συλλογής, για την πρώτη άμαξα. Το μήκος της ξεπερνά τα 5,5 μέτρα, έχει ύψος περίπου 3 μέτρα, ζυγίζει πάνω από τρεις τόνους και την σέρνουν έξι άλογα.

Στη συνέχεια ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα επιστρέψουν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με την άμαξα «Gold State Coach», που χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από τη δεκαετία του 1830. Είναι μια χρυσή άμαξα ηλικίας 260 ετών, η οποία χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από αυτή του Γουλιέλμου Δ’ το 1831. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γεώργιο Γ΄ για να μεταβεί στα κρατικά εγκαίνια του Κοινοβουλίου το 1762, όταν ήταν ακόμη βασιλιάς των αμερικανικών αποικιών της Βρετανίας.

Με μήκος 7 μέτρα, ύψος 3,6 μέτρα και βάρος τεσσάρων τόνων, χρειάζονται οκτώ άλογα για να την τραβήξουν.

Σε ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε το 2018, η Ελισάβετ περιέγραψε το ταξίδι της από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Αβαείο με την άμαξα ως «φρικτό», λέγοντας ότι δεν ήταν πολύ άνετο.

