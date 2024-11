Βρετανία: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν βρεθεί σε βρετανικό έδαφος αναφέρει η Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συλλαμβανόταν αν έφτανε στο βρετανικό έδαφος μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

BREAKING: Downing Street has said the government would fulfill its legal obligations in relation to the ICC after they issued an arrest warrant for Netanyahu.

— Sky News (@SkyNews) November 22, 2024