Βρετανία: Ο Μπάνκσι «ξαναχτύπησε» με γορίλα που απελευθερώνει πουλιά – «Μάλλον είναι η τελευταία τοιχογραφία»

Ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου, Μπάνκσι, παρουσίασε σήμερα την ένατη –και πιθανώς τελευταία της σειράς– τοιχογραφία που εικονίζει ζώα, με ένα έργο ζωγραφισμένο στα ρολά του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου στη Βρετανία, που εικονίζει έναν γορίλα να απελευθερώνει πουλιά και έναν θαλάσσιο ελέφαντα.

Η σειρά των ζώων ξεκίνησε με ένα αγριοκάτσικο την προηγούμενη Δευτέρα και ακολούθησαν άλλα οκτώ έργα, μεταξύ των οποίων τρεις πίθηκοι που κρέμονταν από μια σιδηροδρομική γέφυρα, ένας λύκος ζωγραφισμένος σε ένα δορυφορικό πιάτο και δύο πελεκάνοι πάνω από ένα εστιατόριο με ψάρια.

Το έργο στον ζωολογικό κήπο δείχνει έναν γορίλα να ανασηκώνει το μεταλλικό ρολό για να απελευθερώσει πουλιά και έναν θαλάσσιο ελέφαντα. Ο Μπάνκσι έχει αναρτήσει όλες τις τοιχογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram.

New Street Art by Banksy! Day 9! pic.twitter.com/fw7vMGsYik

Το BBC, επικαλούμενο συνεργάτες του καλλιτέχνη, μετέδωσε ότι ο γορίλας θα είναι το τελευταίο έργο της σειράς.

New Banksy! Day 8! pic.twitter.com/hUtPJkoap7

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου ενθουσιάστηκε με την τοιχογραφία που ζωγραφίστηκε στην πρόσοψη και πολλοί περαστικοί σταματούσαν για να το θαυμάσουν και να τραβήξουν φωτογραφίες, όπως ανέφερε η υπεύθυνη Τύπου, η Ρεμπέκα Μπάντσαρντ. «Φέρνει τόσα πολλά χαμόγελα στο πρόσωπο των ανθρώπων σήμερα το πρωί», είπε η Μπλάντσαρντ, ποζάροντας μπροστά από την τοιχογραφία. Πρόσθεσε ότι ο ζωολογικός κήπος δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το έργο αλλά «οπωσδήποτε θα το κρατήσει και θα το φροντίσει».

Banksy has been busy lately pic.twitter.com/oPXv9NkJcE

