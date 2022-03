Βρετανία: Γκάφα ολκής από τον υπουργό Άμυνας – Αποκάλυψε σε Ρώσους φαρσέρ ότι τελειώνουν τα αντιαρματικά όπλα

Σε μία τεράστια γκάφα υπέπεσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, καθώς νομίζοντας ότι μιλάει με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, αποκάλυψε ότι «στη χώρα του λιγοστεύουν τα αντιαρματικά όπλα».

Δυο Ρώσοι επαγγελματίες φαρσέρ έκαναν βίντεοκλήση με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας, ενώ εκείνος βρισκόταν στην Πολωνία και έδωσαν στη δημοσιότητα δύο αποσπάσματα. Ένας από τους φαρσέρ προσποιήθηκε τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας και ρώτησε τον Γουάλας αν θα υποστηρίξει η Βρετανία το πυρηνικό πρόγραμμα της Ουκρανίας.

Αρχικά ο Γουάλας σχολιάζει αρχικά ότι «αυτό δεν θα αρέσει στη Ρωσία». Στη συνέχεια τονίζει πως η Βρετανία θα στηρίξει ως φίλη την Ουκρανία στις αποφάσεις της, σημειώνοντας πως αυτά «τα μεγαλύτερα ερωτήματα» θα πρέπει να συζητηθούν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Μιλώντας στην Telegraph, o Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι Ρώσοι επεξεργάστηκαν το βίντεο και παρέλειψαν το μέρος στο οποίο ο ίδιος επέκρινε τον Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, καθώς και εκείνο στο οποίο ξεκαθάριζε πως η Βρετανία έχει συνυπογράψει τη συνθήκη περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Σε διαφορετικό σημείο της βιντεοκλήσης, ο Γουάλας αποκαλύπτει στους φαρσέρ ότι στη Βρετανία λιγοστεύουν τα αντιαρματικά όπλα.

«Σας δώσαμε πάνω από 4.000. Έρχονται κι άλλα. Ξεμένουμε από τα δικά μας. Αλλά μιλάω με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας κάθε ημέρα» ακούγεται να λέει ο Γουάλας.

Η βρετανική κυβέρνηση κάνει λόγο για «πειραγμένο» βίντεο και μάλιστα ανώτατος Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε στην Daily Mail ότι όλα αυτά είναι βλακείες. «Έχουμε άπειρους αντιαρματικούς πυραύλους. Τους κατασκευάζουμε στο Μπέλφαστ», είπε χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ κατάφεραν να φτάσουν στον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας και να μιλήσουν μαζί του έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, αρχικός στόχος της φάρσας ήταν η υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πρίτι Πατέλ αλλά ειδικά για το θέμα αυτό εκτιμήθηκε ότι πιο αρμόδιος είναι ο υπουργός Άμυνας.

This also happened to me earlier this week. Pathetic attempt at such difficult times to divide us. We stand with Ukraine. https://t.co/Lv5s2WtzyE

Με ανάρτηση στο Twitter ο Βρετανός Υπουργός σχολίασε ότι «τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν πολύ άσχημα για το Κρεμλίνο για να καταφεύγει σε φάρσες και ψεύτικα βίντεο».

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 21, 2022