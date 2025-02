Βρετανία: Γέμισε λαφίτες που «τρυπώνουν» στα σπίτια – Είναι τα μεγαλύτερα φίδια της Ευρώπης αλλά ακίνδυνα, λένε οι ειδικοί

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι τα φίδια μήκους έως και 2,5 μέτρων “ευδοκιμούν” στο Ηνωμένο Βασίλειο – και τους αρέσει να μπαίνουν στα σπίτια και να… τα κάνουν σπίτια τους.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο φίδι της Ευρώπης, το φίδι λαφίτης του Ασκληπιού (όχι το γνωστό λαφιάτης που είναι μεγαλύτερο σε όγκο στην Ευρώπη) έχει δημιουργήσει έναν υγιή πληθυσμό σε μέρη της Βόρειας Ουαλίας μετά από δύο “τυχαίες” εισαγωγές. Οι επιστήμονες λένε ότι το “ατού” των φιδιών για να επιβιώσουν στο ψυχρότερο κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να ζεσταθούν μέσα στις σοφίτες και τους τοίχους των σπιτιών.

Ευτυχώς, οι λαφίτες (τα φίδια Aesculapian) δεν είναι δηλητηριώδεις και τρέφονται κυρίως με μικρά τρωκτικά, όπως αρουραίους και ποντίκια. Ο καθηγητής Wolfgang Wüster, επιστήμονας φιδιών από το Πανεπιστήμιο Bangor και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στη MailOnline: “Οποιοσδήποτε σκύλος, ακόμη και ο μικρότερος, θα μπορούσε εύκολα να σκοτώσει έναν λαφίτη, ενώ τα κουνέλια είναι πολύ μεγάλα για να χρησιμεύσουν ως θήραμα.

‘Το μεγαλύτερο θήραμα που θα έτρωγαν κανονικά θα είχε το μέγεθος ενός μεγάλου ποντικιού. Οι λαφίτες δεν είναι εντελώς νέοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα απολιθώματα δείχνουν ότι κάποτε ήταν ενδημικά εδώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εποχής των παγετώνων, ο βρετανικός πληθυσμός εξαλείφθηκε και δεν είχαν εμφανιστεί στην χώρα χιλιάδες χρόνια εδώ και περίπου 300.000 χρόνια, σύμφωνα με την Mailonline.

Η κανονική περιοχή εξάπλωσής τους εκτείνεται στη νότια Ευρώπη από την Ισπανία έως τον Καύκασο, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι το “κλιματικό τους περίβλημα”, δηλαδή το σύνολο των συνθηκών που τα φίδια θεωρούν άνετες, μετατοπίζεται τώρα βορειότερα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν οι πληθυσμοί των φιδιών μειώνονται κατακόρυφα στην Ευρώπη, ευδοκιμούν σε ορισμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επί του παρόντος, τα φίδια λαφίτες, μπορούν να βρεθούν μόνο κατά μήκος του Regent’s Canal, στο Λονδίνο, και γύρω από το Colwyn Bay, στην Ουαλία. Τα φίδια έφτασαν στην Ουαλία τη δεκαετία του 1970, όταν ένας “άγνωστος αριθμός φιδιών” δραπέτευσε από τον Ουαλικό Ορεινό Ζωολογικό Κήπο, καθώς κατέρρευσε ο περίβολος του σημείου στο οποίο κρατούνταν τα ερπετά.

Έκτοτε, οι δραπέτες αυτοί δημιούργησαν έναν σταθερό πληθυσμό αναπαραγωγής στην περιοχή γύρω από τον ζωολογικό κήπο. Όμως, δεδομένου ότι τα φίδια αυτά απαντώνται συχνότερα στον εύκρατο νότο της Γαλλίας, οι ερευνητές δεν ήταν σίγουροι για το πώς επιβίωναν στον κρύο καιρό της Ουαλίας.

Σε μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, ο Δρ Tom Major και οι συν-συγγραφείς του έπιασαν 21 φίδια λαφίτες (Aesculapian) τους τοποθέτησαν ραδιοεντοπιστές και τα άφησαν πάλι εκεί που τα βρήκαν. Παρακολουθώντας τις κινήσεις τους επί δύο καλοκαίρια, διαπίστωσαν ότι τα φίδια επιβίωναν μπαίνοντας μέσα σε ζεστές ανθρώπινες κατοικίες.

Οι ερευνητές γράφουν: “Παρατηρήσαμε τα φίδια Aesculapian να αναζητούν ενεργά και να επιστρέφουν για να χρησιμοποιούν κατοικημένα κτίρια και να σκαρφαλώνουν σε μεγάλες κατασκευές για να έχουν πρόσβαση στις σοφίτες και τις κοιλότητες των τοίχων των σπιτιών”.

Τα αρσενικά φίδια είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ανθρώπινα σπίτια, ενώ τα θηλυκά προτιμούσαν γενικά να ζουν σε δασικές περιοχές. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά αυτή είναι πολύ ασυνήθιστη σε σύγκριση με άλλα είδη φιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως οι αστρίτες και τα ασινόφιδα (ή σταφενοφόρος Coronella austriaca), τα οποία συνήθως αποφεύγουν τις δομημένες περιοχές.

Γράφοντας στο The Conversation, ο Δρ Major δήλωσε: “Συχνά έμπαιναν σε κτίρια – σχετικά ζεστά καταφύγια – ενώ χώνευαν την τροφή τους ή ετοιμάζονταν να αποβάλουν το δέρμα τους.

“Χρησιμοποιούσαν επίσης κάδους κομποστοποίησης στον κήπο για καταφύγιο και για να επωάζουν τα αυγά τους. Ευτυχώς, ενώ αυτά τα μεγάλα φίδια μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, δεν αποτελούν απειλή για εσάς ή τα κατοικίδιά σας”, ανέφερε ο καθηγητής.

Ακόμα και εντός της φυσικής του περιοχής ο λαφίτης δεν έχει αναφερθεί να βλάπτει κατοικίδια ζώα, αναφέρει ο καθηγητής Wüster. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα φίδια που εντοπίστηκαν σκοτώθηκαν τελικά από την άγρια πανίδα και τα κατοικίδια ζώα, όπως ένα όρνιο ή μια οικόσιτη γάτα.

“Οι λαφίτες είναι φυσικά απολύτως ακίνδυνα και μπορούν απλώς να μαζευτούν – ακόμη και αν δαγκώσουν, η χειρότερη συνέπεια θα ήταν κάποιες πολύ μικρές γρατζουνιές. Τα γάντια κηπουρικής και ένα μακρυμάνικο πουκάμισο θα απέτρεπαν ακόμη και αυτό”, λέει ο καθηγητής Wüster.

Ωστόσο, αν βρείτε ένα φίδι στο σπίτι σας, καλέστε τους ειδικούς λέει ο καθηγητής Wüster.

Quite late but happy World Snake Day! Here is an *Aesculapian snake, an introduced species in the UK. We found it in the heart of London last summer. #WorldSnakeDay #WorldSnakeDay2023 #HERper pic.twitter.com/mPVSgN8eBI

— Ashwini V Mohan ಅಶ್ವಿನಿ 🦎🧬🙋🏾‍♀️ (@crazy_chipkali) July 17, 2023