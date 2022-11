Βραζιλία: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από εισβολή ενόπλου σε δύο σχολεία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έντεκα τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε δύο σχολεία στην Πολιτεία Εσπίριτο Σάντο της Βραζιλίας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν γύρω στις 10 το πρωί, τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας) στην κωμόπολη Αρακρούζ, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Βιτόρια.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ένας έφηβος που φορούσε στρατιωτική στολή άνοιξε πυρ σε δύο σχολεία, ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό. Ο δράστης, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναζητείται. Ο δήμαρχος της Αρακρούζ, Λουίς Κάρλος Κουτίνιο, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό CBN ότι πολλοί «κακοποιοί» μπήκαν σε ένα σχολείο και ένας από αυτούς πυροβόλησε τους εκπαιδευτικούς, σκοτώνοντας δύο γυναίκες. Στη συνέχεια πήγαν σε άλλο σχολείο, όπου σκοτώθηκε μια έφηβη και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι υπήρχαν υποψίες πως ο δράστης ήταν μαθητής σε ένα από τα δύο σχολεία. Ωστόσο ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Εσπίριτο Σάντο, ο Μάρσιο Σελάντε, είπε στους δημοσιογράφους ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αστυνομικοί και διασώστες φροντίζουν τους τραυματίες και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, πρόσθεσε.

