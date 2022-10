Βραζιλία: Μπάιντεν και Μακρόν συνεχάρησαν τον Λούλα για τη νίκη του στις εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνεχάρησαν τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

«Απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την εκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας έπειτα από τις ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές» στη μεγαλύτερη λατινοαμερικάνικη χώρα, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής προεδρίας από τις υπηρεσίες του κ. Μπάιντεν. Στο λακωνικό κείμενο προστίθεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος «αδημονεί» να «συνεργαστεί» με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, ώστε να «συνεχιστεί η συνεργασία των δυο χωρών μας».

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022