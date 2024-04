«Βράζει» η Μέση Ανατολή – WSJ: Αναμένεται πλήγμα του Ιράν στο Ισραήλ τα επόμενα 24ωρα

«Βράζει» η Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάφλεξης να είναι πιο ορατό από ποτέ. Ιρανική επίθεση αναμένεται τα επόμενα δύο 24ωρα στο βόρειο ή στο νότιο Ισραήλ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση γιατί το Ιράν ζυγίζει τα αποτελέσματα που θα είχε κάτι τέτοιο.

Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του δηλώνει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένος και σε ετοιμότητα. Αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση λέει ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ενώ στο ίδιο κλίμα και ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ όπου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του είπε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στην επικράτειά του.

Το Ιράν έχει απειλήσει δημοσίως ότι θα απαντήσει για το χτύπημα που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον της πρεσβείας τους στη Δαμασκό όπου είχαν χάσει τη ζωή τους αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης.

Israel is preparing for a direct attack from Iran in the next 24-48 hours – WSJ

A source briefed by the Iranian leadership said a final decision has not yet been made, with plans for an attack being discussed.

According to The Times of Israel, Iranian Foreign Minister Hosein… pic.twitter.com/M1WdVcaAVm

