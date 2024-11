Βηρυτός: Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα μετά τη διαταγή εκπροσώπου του στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς της περιοχής αυτής της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατέγραψε συνεργείο της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου, τα πλάνα του οποίου δείχνουν πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

ISRAELI ARMY ORDERS IMMEDIATE EVACUATION WARNING IN SOUTHERN SUBURBS OF BEIRUT!

The Israeli army has just issued an evacuation warning to residents of specific buildings in Haret Hreik, southern suburbs of Beirut in anticipation of potential airstrikes.

