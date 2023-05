Viral ΒΙΝΤΕΟ: Γυναίκα πετάχτηκε στη μέση του δρόμου και την χτύπησε αυτοκίνητο – Ήθελε να πάρει χρήματα από τον οδηγό

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Αυστραλία, στο οποίο φαίνεται μία γυναίκα να πετάγεται σκόπιμα στη μέση του δρόμου, ενώ περνούσε ένα αυτοκίνητο.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από την κάμερα που είχε εγκαταστήσει στο παρμπρίζ ο οδηγός του αυτοκινήτου. Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να κινείται με κανονική ταχύτητα σε δρόμο στο νότιο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας αργά το βράδυ. Ξαφνικά έπειτα από μία κυκλική πορεία, μια γυναίκα που περίμενε στην άκρη του δρόμου, πετάγεται στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να την χτυπήσει και πέσει στο έδαφος.

Αμέσως από την άλλη μεριά του δρόμου εμφανίζεται ένας άνδρας και κάνει νόημα στον οδηγό να κατέβει. Όμως εκείνος έκανε ελιγμό και απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο.

"Dashcam footage of alleged insurance fraud incident. There were several people approaching from behind the vehicle instantly after the incident, driver fled due to risk of carjacking/suspecting a fraudulent claim at 3am in Browns Plains." pic.twitter.com/onagix8nf6 — Dash Cam Owners Aus (@DashCamOwnersAu) May 2, 2023

Αυτό συνέβη καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά αυτά, με πεζούς να προσπαθούν να διαπράξουν ασφαλιστική απάτη και να εκβιάσουν χρήματα από τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός πήγε αμέσως σε κοντινό αστυνομικό τμήμα και δήλωσε το περιστατικό. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όμως δεν βρήκαν κανέναν. Επίσης δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό τραυματισμού ή τροχαίου με εγκατάλειψη. Σε βίντεο από διαφορετική γωνία φαίνονται τα δύο άτομα πριν από το περιστατικό να είναι μαζί και να συμπεριφέρονται παράξενα.

Shocking dashcam footage has emerged of a young girl jumping in front of a moving car in Browns Plains.@JacobChicco #9News pic.twitter.com/2rwILkpGW3 — 9News Queensland (@9NewsQueensland) May 3, 2023

Οι χρήστες του Twitter τάχθηκαν υπέρ του οδηγού του οχήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι φαίνεται 100% ότι η γυναίκα προσπαθούσε να διαπράξει ασφαλιστική απάτη.

«Να έχετε πάντα μια κάμερα στο παρμπρίζ. Υπάρχει τρέλα εκεί έξω» έγραψε ένας χρήστης. «Σίγουρα είναι ασφαλιστική απάτη. Αυτή δεν είναι η τυπική αντίδραση κάποιου που προσπαθεί να μην χτυπηθεί» έγραψε άλλο. «Η απατεώνισσα φαινόταν όντως τραυματισμένη. Έπρεπε να είχε διαλέξει μικρότερο όχημα για να κάνει αυτή την απάτη αντί για ένα αγροτικό» τόνισε ένας χρήστης.

Always have a dashcam. Madness out there. — Sharon H (@TrixieBelden_) May 3, 2023

Definitely look like insurance fraud. That’s not the typical reaction of someone who trying not to be hit — Mat 🇦🇺❗️#CB42 ❤️ (@Simmo99_) May 2, 2023