Viral το… «ιπτάμενο μόριο» που σχεδίασε αμερικανικό αεροσκάφος ανοιχτά της Κύπρου

Viral στο διαδίκτυο έχει γίνει το σχέδιο πτήσης ενός αεροσκάφους των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανοιχτά της Κύπρου.

Σε μια κίνηση που ήταν δύσκολο για τους Ρώσους να αγνοήσουν, το πλήρωμα ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους πραγματοποίησε έναν τολμηρό ελιγμό κοντά στη βάση της Μόσχας στη Συρία, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, ένα αεροπλάνο εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker σχεδίασε ένα «ιπτάμενο μόριο» στον ουρανό στην περιοχή του Tartus της Συρίας, όπου βρίσκεται και η ναυτική βάση της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δίπλα στην Κύπρο, όπως παρατηρεί το Politico, που βασίζεται σε ανάλυση δεδομένων του Flightradar24.

A US military plane “painted a penis” in the sky near a Russian airbase, La Repubblica.

A KC-135 Stratotanker refueling plane remained for almost two hours east of Cyprus on Tuesday, in front of the Syrian base of Tartus, a stronghold of Moscow.

