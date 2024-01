Βίντεο: Τον έσπρωξαν στις γραμμές του μετρό και σκοτώθηκε – Ο καβγάς πριν φτάσει ο συρμός

Ένας άνδρας στη Φιλαδέλφεια σκοτώθηκε όταν τον έσπρωξαν στις γραμμές του μετρό. Εκείνη τη στιγμή πλησίαζε το τρένο και δεν υπήρξε χρόνος για κάποια αντίδραση. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης και όπως αναφέρει η NY Post είχε προηγηθεί καβγάς.

Ο θάνατος σημειώθηκε λίγα τετράγωνα μακριά από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στον σταθμό 34th Street SEPTA στο University City γύρω στις 4:30 μ.μ., είπαν αξιωματούχοι στο NBC 10 .

Στο βίντεο σοκ καταγράφηκε η στιγμή που οι δύο άνδρες μάλωναν μεταξύ τους λίγα βήματα μακριά από την άκρη της πλατφόρμας καθώς ακούγεται το τρένο να πλησιάζει στο σταθμό.

Ένας άνδρας που φορά ένα σκούρο παλτό και μαύρο καπέλο χτυπά δύο γροθιές στο θύμα, με αποτέλεσμα να πέσει στις ράγες.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***

**Video may be disturbing **

Philadelphia

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024