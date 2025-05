Βίντεο: Στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων ανοίγει πυρ μέρα – μεσημέρι σε παραλία γεμάτη κόσμο – «Είναι αληθινό αυτό;»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει άνδρες του αμερικανικού στρατού να ανοίγουν πυρ μέσα από μια βάρκα σε παραλία την ώρα που είναι γεμάτη με λουόμενους σε περιοχή της Φλόριντα. Συγκεκριμένα, σάλος έχει προκληθεί από την ενέργεια ενός εκ των μελών μια επίλεκτης ομάδας Καταδρομέων των Ειδικών Δυνάμεων του στρατού των ΗΠΑ, οι λεγόμενοι Rangers, να ανοίξει πυρ (με άσφαιρα) μέρα μεσημέρι σε παραλία την ώρα που αυτή είναι γεμάτη από κόσμο που είτε απολαμβάνει το μπάνιο του είτε βρίσκεται εντός σκαφών, αγκυροβολημένων στα νερά.

🇺🇸RANGERS GONE ROGUE: SOLDIERS FIRE BLANKS AT CROWDED FLORIDA BEACH

Nearly two dozen Army Rangers have been suspended after turning a pirate festival into a panic zone.

18 soldiers from the 6th Ranger Training Battalion reportedly fired rounds of blanks at a packed Crab Island… pic.twitter.com/Q7PM9Aq83O

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2025