Ρωσία: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Αριόλ – Πληροφορίες ότι το πλήρωμα είναι νεκρό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας την Παρασκευή (23/5), μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, το πλήρωμα είναι νεκρό. Νωρίτερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, είχε μεταδώσει ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και ότι οι διασώστες εργάζονται στο σημείο.

#BREAKING | Russian military helicopter crashes in Russia A Russian Army Mi-8 transport helicopter crashed in Oryol, western Russia. The cause remains unknown.https://t.co/TeW4EmBa6T pic.twitter.com/JOGtzcqmey — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) May 23, 2025

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου. Σε ένα από αυτά φαίνεται ο πυκνός μαύρος καπνός από την έκρηξη που ακολούθησε την πρόσκρουση του ελικοπτέρου, ενώ ακούγονται φωνές από όσους είναι στο έδαφος και παρακολουθούν.

🔴The #HelicopterCrash in the Oryol (#Russia) region. The helicopter fell near the village of Naryshkino (Uritsky district) at about 2 p.m. According to eyewitnesses, a fire broke out after the crash, and explosions were heard. pic.twitter.com/PXXExIRtBH — News.Az (@news_az) May 23, 2025

Σε άλλο βίντεο, αποτυπώνεται η καθοδική πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν την πρόσκρουση και την έκρηξη. Το ελικόπτερο διαγράφει μια πορεία ελαφρώς κυκλική και στη συνέχεια χάνει ύψος και εξαφανίζεται πίσω από κατοικίες.