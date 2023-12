Βίντεο – σοκ: Έφηβος λούστηκε με βενζίνη, αυτοπυρπολήθηκε και βούτηξε στο ποτάμι

Ένα βίντεο σοκ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες και δείχνει ένα αγόρι να ρίχνει στο σώμα του βενζίνη και να βάζει στον εαυτό του φωτιά, προτού κάνει βουτιά με κωλοτούμπα σε ένα ποτάμι.

Το σύντομο κλιπ ανέβασε στο X, πρώην Twitter, ο χρήστης Jebediah Lincler, γράφοντας: «ο ξάδελφός μου είναι ένα ζώο. Το γυμνάσιο ήταν πιο ήπιο στις ημέρες μου». Στο βίντεο ο ξάδελφος του Lincler φαίνεται να περιλούζεται με βενζίνη και να αυτοπυρπολείται πριν βουτήξει στο ποτάμι από μία αποβάθρα.

Πολλά παιδιά που δεν φαίνονται στην κάμερα επευφημούσαν το αγόρι κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου κόλπου, καθώς κάποιος τον κατέγραφε με κάμερα. Μόλις το αγόρι έκανε κωλοτούμπα ενώ φλόγες κάλυπταν το σώμα του, τα παιδιά άρχισαν να ουρλιάζουν ενώ ήταν ακόμα στον αέρα.

Ευτυχώς, η φωτιά έσβησε αμέσως από το νερό και αφού ο παράτολμος έφηβος βγήκε στην επιφάνεια, ακούγεται ένα κορίτσι να τον ρωτάει: «Είσαι ζωντανός;». Ο Lincler διαβεβαίωσε τους χρήστες του Χ που είδαν το viral βίντεο ότι ο ξάδελφός του είναι «ζωντανός και καλά» και ότι δεν υπέστη «κανένα σοβαρό έγκαυμα».

Δείτε το βίντεο σοκ:

My cousin is an animal. Highschool was a bit softer back in my day. pic.twitter.com/tcpIKD6Bim

— Jebediah Lincler (@TheRealLinkl3r) December 23, 2023