Βίντεο: Ο Τζο Μπάιντεν ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο σε ερώτηση για τους ομήρους της Χαμάς

Έντονη κριτική δέχεται ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έπειτα από ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο φαίνεται να δίνει μια ειρωνική απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου του ισραηλινού μέσου ενημέρωσης, Channel 13, σχετικά με τους ομήρους της Χαμάς.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε από τη δημοσιογράφο Νέρια Κράους, ακούγεται η δημοσιογράφος να ρωτάει τον Μπάιντεν «αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να πετύχει μια συμφωνία για τους ομήρους μέχρι το τέλος της θητείας του».

Τότε ο Μπάιντεν, φανερά εκνευρισμένος, της απαντάει: «Πιστεύεις ότι μπορείς να χτυπηθείς στο κεφάλι από την κάμερα πίσω σου;»

I asked President Biden if he thinks that he can get a hostage deal done by the end of his term. He answered, commenting on the number of cameramen in the room: “do you think that you can get hit in the head by the camera behind you?” pic.twitter.com/B3DCJoHdaw

— Neria Kraus (@NeriaKraus) November 12, 2024